Drumul național R14: 23 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere

Pentru luna august a acestui an este planificată finalizarea lucrărilor pe traseul național R14: R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina. Lucrările de reabilitare se efectuează pe un tronson de 31 kilometri, iar valoarea contraactuală a acestora este de circa 34,63 milioane de euro, finanțarea fiind asigurată cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Recent, obiectul a fost vizitat de directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa care, conform informației furnizate de andsa.md a menționat că „…construcția traseului Soroca – Arionești – Otaci are o importanță majoră pentru dezvoltarea regiunii de nord și facilitarea traficului transfrontalier”. Proiectul reprezintă o investiție strategică în modernizarea infrastructurii rutiere și va aduce beneficii directe pentru peste 23 de localități, inclusiv Grigorăuca, Sobari, Niorcani și Pocrovca. (Foto: Administrației Naționale a Drumurilor)