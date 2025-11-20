Să protejăm prezentul, să ne asigurăm viitorul – când folosim antimicrobienele cu grijă, protejăm animalele, mediul și, în cele din urmă, pe noi înșine

Imaginează-ți o lume în care medicamentele pentru animale – antibiotice, antivirale, antifungice sau antiparazitare – își pierd treptat efectul. Acest lucru se întâmplă atunci când antimicrobienele sunt folosite prea des, în doze greșite sau fără recomandarea unui medic veterinar. Microbii încep să se adapteze și devin rezistenți, iar aceste forme rezistente nu rămân doar în ferme, grajduri și ocoluri: ele circulă în mediul înconjurător, ajung în apă, sol, plante și chiar în alimentele noastre.

Așa apare riscul pentru oameni. Infecțiile provenite de la animale sau din mediu pot deveni mult mai greu de tratat, pentru că medicamentele pe care ne bazăm nu mai funcționează la fel de bine. Infecțiile considerate ușoare pot necesita tratamente mai lungi, mai scumpe sau pot duce la complicații grave.

Rezistența antimicrobiană în sectorul veterinar nu este un fenomen izolat, este o problemă care atinge direct sănătatea comunităților și siguranța alimentară: bolile pot reduce producția de lapte, carne sau ouă și pot afecta calitatea hranei. În mediul natural, microbii rezistenți se pot răspândi la animalele sălbatice sau la plante, perturbând ecosistemele și punând în pericol sănătatea întregii planete.

De aceea, prevenția este esențială: vaccinarea și deparazitarea regulată, condiții igienice și spațiu adecvat pentru animale, hrană și apă curate, evitarea automedicației și a antimicrobienelor rămase din tratamente vechi, reducerea stresului animalelor și îngrijire responsabilă.

Când folosim antimicrobienele cu grijă, protejăm animalele, mediul și, în cele din urmă, pe noi înșine.

Acționăm acum: să protejăm prezentul, să ne asigurăm viitorul!