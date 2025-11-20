În atenția elevilor! Participă la un concurs și câștigă o vizită oficială la Bruxelles sau Strasbourg

Elevii școlilor din Republica Moldova, care au minimum 16 ani și le place să gândească critic despre democrație, Europa și viitor au posibilitatea să participe la un concurs organizat de Autoritatea pentru Partidele Politice Europene și Fundațiile Politice Europene, informează Ministerul Educației și Cercetării.

Ce trebuie să pregătiți:
* Un eseu de maximum 5 pagini la tema anunțată
* Un video scurt la tema anunțată (max. 3 minute) care prezintă ideile principale — cu implicarea întregii clase
 Participarea se face în echipă, la nivel de clasă, sub coordonarea a 1–2 profesori.
Premiul pentru clasa câștigătoare: O vizită oficială la una dintre locațiile Parlamentului European (Bruxelles sau Strasbourg) — cu întâlniri cu personalități europene, tur ghidat, transport, cazare și diurnă asigurate!

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

