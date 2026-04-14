Peste 40 de adresări la Urgență în zilele de Paște la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari”

În perioada sărbătorilor pascale, Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Raional Soroca „Anatolie Prisacari” a înregistrat un număr mare de pacienți.

Potrivit Ninei Spoialo, vicedirector medical al instituției, peste 40 de persoane s-au adresat la Urgență, iar aproximativ 30 au fost internări pe tură.

„Numărul cazurilor a crescut. Dacă sâmbătă au fost mai puține adresări, atunci duminică și luni s-a înregistrat o creștere atât la prezentări, cât și la internări”, a spus aceasta.

Pacienții au venit cu diverse probleme de sănătate. Medicii au acordat ajutor în cazuri cardiace, accidente vasculare cerebrale, dar și afecțiuni digestive, cum ar fi pancreatitele.

Reprezentanții spitalului spun că nu a existat un tip de caz anume, cum ar fi intoxicație. Au fost înregistrate atât urgențe chirurgicale, cât și cardiologice și neurologice.

Totodată medicii îndeamnă oamenii să fie atenți la sănătate, mai ales în perioada sărbătorilor, când alimentația și programul zilnic se schimbă.