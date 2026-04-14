Sărbătorile pascale vin cu bucurie, familii reunite… și grijă pentru sănătate!

Mesele bogate sunt parte din tradiție, dar este important să ne amintim că echilibrul face diferența. Obezitatea este unul dintre factorii majori de risc pentru accidentul vascular cerebral (AVC), alături de tensiunea arterială crescută, diabet și boli cardiovasculare.

În perioadele cu mese copioase, riscul crește dacă alimentația devine excesivă și dezechilibrată.

Ce poți face: alege porții moderate; evită excesele de alimente grase și sărate; menține activitatea fizică, chiar și prin plimbări zilnice; hidratează-te corespunzător.

Nu este despre restricții, ci despre alegeri conștiente. Kilogramele în plus înseamnă un risc în plus de AVC.

Semnele unui AVC sunt: asimetria feței; vorbirea incoerentă; căderea bruscă a brațului sau a piciorului. Dacă observi aceste simptome la tine sau la cineva apropiat, sună IMEDIAT la 112 Intervenția rapidă poate salva viața și reduce riscul de dizabilitate.

RECUNOAȘTE, ACȚIONEAZĂ, TIMPUL CONTEAZĂ!