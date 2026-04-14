Risc de înghețuri, valabil până mâine, 15 aprilie

Cod Galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat – acesta vizează un val de înghețuri pe tot teritoriul Republicii Moldova. Fenomenul se va intensifica noaptea și în orele dimineții.

Astfel, valorile termice la suprafața solului și în aer sunt prognozate să coboare între -3°C și -1°C. Specialiștii recomandă agricultorilor să ia măsuri de precauție pentru a minimiza potențialele pagube. Printre metodele sugerate se numără utilizarea fumigației pentru a menține o temperatură mai ridicată la nivelul solului, irigarea prin aspersiune sau acoperirea plantelor sensibile cu pelicule de protecție sau materiale textile speciale (agril).