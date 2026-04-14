15 aprilie 2026: zi de doliu național în Republica Moldova

A fost publicat Programul funeraliilor celui care a fost GHERGHE URSCHI, Artist al Poporului, laureat al Premiului Național, Cavaler al Ordinului Republicii, născut în satul Cotiujenii Mari, județul Soroca.

14 aprilie 2026

17:00 – Expunerea trupului neînsuflețit la Biserica „Sfânta Teodora de la Sihla”
17:30 – Slujba de priveghi

15 aprilie 2026

08:00 – 09:30 – Serviciul divin și Slujba de pomenire (Prohodul) – Biserica „Sf. Teodora de la Sihla”
09:45 – 10:00 – Deplasarea Cortegiului Funerar
10:00 – 13:00 – Ceremonia Funerară la Palatul Național „Nicolae Sulac”
10:00 – 10:20 – Omagiu Maestrului Gheorghe Urschi
12:00 – 12:30 – Mitingul de doliu
12:30 – 12:50 – Procesiunea de rămas bun
13:00 – Deplasarea cortegiului funerar către Cimitirul Central din str. Armenească
14:00 – Ceremonia funerară

Vă reamintim că, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ziua de 15 aprilie Zi de doliu național.  În această zi, drapelele de stat vor fi coborâte în bernă, iar instituțiile publice și cetățenii sunt îndemnați să păstreze un moment de reculegere în memoria lui Gheirghe URSCHI.


OdN
OdN
