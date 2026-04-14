Meșterii populari din Soroca și-au expus creațiile în cadrul festivalului „Cu noi este Dumnezeu”

Astăzi, la Soroca, a avut loc un eveniment cultural deosebit, care a adus în prim-plan tradiția, credința și talentul autentic. Meșterii populari din raion au participat la o expoziție dedicată artei populare, unde și-au prezentat cele mai reprezentative lucrări realizate cu migală și pasiune.

Evenimentul a fost organizat în paralel cu Festivalul–concurs zonal de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu”, care a reunit colective artistice și interpreți din mai multe localități. Participanții au impresionat publicul prin interpretări pline de emoție și spiritualitate, aducând în sufletele celor prezenți liniște și reflecție.