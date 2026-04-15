Masterclass de încondeiere a ouălor la Festivalul „Cu noi este Dumnezeu” / VIDEO

Ieri, în cadrul Festivalului–concurs zonal de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu”, participanții au avut parte nu doar de momente muzicale, dar și de o activitate practică dedicată tradițiilor pascale.

În cadrul evenimentului a fost organizat un masterclass de încondeiere a ouălor. Cei prezenți au învățat cum se realizează aceste modele și au descoperit semnificația motivelor tradiționale.

Participanții au lucrat cu atenție și răbdare. Fiecare a creat modele proprii, inspirate din tradițiile populare. Rezultatul a fost o serie de ouă decorate cu grijă, care au atras atenția prin culori și detalii.

Activitatea a adus mai aproape tradițiile pascale și a arătat cât de important este să le păstrăm. Prin astfel de inițiative, participanții învață să aprecieze valorile naționale și să le ducă mai departe.


Articolul precedentSiguranța motocicliștilor, în atenția polițiștilor din Florești
Articolul următor„E păcat să fie lăsat în mizerie”: inițiativă de curățare a unui izvor din Soroca
ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

