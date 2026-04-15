Masterclass de încondeiere a ouălor la Festivalul „Cu noi este Dumnezeu” / VIDEO

Ieri, în cadrul Festivalului–concurs zonal de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu”, participanții au avut parte nu doar de momente muzicale, dar și de o activitate practică dedicată tradițiilor pascale.

În cadrul evenimentului a fost organizat un masterclass de încondeiere a ouălor. Cei prezenți au învățat cum se realizează aceste modele și au descoperit semnificația motivelor tradiționale.

Participanții au lucrat cu atenție și răbdare. Fiecare a creat modele proprii, inspirate din tradițiile populare. Rezultatul a fost o serie de ouă decorate cu grijă, care au atras atenția prin culori și detalii.

Activitatea a adus mai aproape tradițiile pascale și a arătat cât de important este să le păstrăm. Prin astfel de inițiative, participanții învață să aprecieze valorile naționale și să le ducă mai departe.