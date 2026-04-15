„E păcat să fie lăsat în mizerie”: inițiativă de curățare a unui izvor din Soroca

O locuitoare a orașului Soroca a lansat un apel emoționant către comunitate, îndemnând oamenii să se mobilizeze pentru a readuce la viață un izvor din zona de odihnă a orașului, ajuns într-o stare deplorabilă.

Prin intermediul unui mesaj public, aceasta a propus organizarea unei acțiuni de salubrizare sâmbătă, 18 aprilie, invitând toți doritorii să se alăture pentru a face „un gest frumos” pentru comunitate și natură. Inițiatoarea acțiunii susține că izvorul, frecventat de mulți localnici pentru apă, este lăsat în voia sorții și a devenit un adevărat focar de mizerie.

„E păcat ca un asemenea izvor să fie într-o asemenea stare. Foarte mulți merg acolo după apă, dar nu pe toți îi doare sufletul”, a menționat aceasta în apelul său.

Pentru desfășurarea lucrărilor de curățenie, voluntarii sunt rugați să vină echipați cu saci pentru gunoi, mături, greble, sape, căldări și alte unelte necesare.

Inițiativa vine ca un exemplu de implicare civică și responsabilitate față de mediul înconjurător, demonstrând că schimbarea poate începe de la fiecare dintre noi. Cei care doresc să participe sunt îndemnați să ia legătura în privat pentru a stabili detaliile organizatorice.

Cu Doamne ajută!