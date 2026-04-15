Siguranța motocicliștilor, în atenția polițiștilor din Florești

Pe întreg teritoriul Republicii Moldova se desfășoară operațiunea „Motociclistul”, o acțiune amplă orientată spre prevenirea accidentelor rutiere și sporirea gradului de siguranță pentru conducătorii de motociclete.

În acest context, angajații Inspectoratului de Poliție Florești au intensificat activitățile de informare, prevenire și control în trafic. Scopul acestor acțiuni este de a sensibiliza atât motocicliștii, cât și ceilalți participanți la trafic asupra importanței respectării regulilor de circulație, în special în sezonul cald, când numărul motocicletelor pe drumuri crește semnificativ.

Polițiștii atrag atenția că o conduită responsabilă în trafic poate preveni tragedii și recomandă motocicliștilor să manifeste prudență sporită. Printre principalele sfaturi se numără adaptarea vitezei la condițiile de drum, purtarea obligatorie a căștii de protecție și a echipamentului adecvat, evitarea manevrelor riscante, precum depășirile periculoase, dar și respectarea strictă a indicatoarelor și normelor rutiere.

Totodată, oamenii legii îndeamnă și conducătorii auto să fie mai atenți la motocicliști, să păstreze o distanță corespunzătoare și să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției de mers.


