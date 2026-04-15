8 aprilie 2027 – ziua când Republica Moldova va părăsi oficial CSI

Afirmația aparține vicepremierul Mihai Popșoi or, în acea zi va expira termenul de 12 luni de la notificarea oficială transmisă secretariatului CSI de la Minsk. Vicepremierul a menționat că țara noastră va rămâne parte a mai multor acorduri economice.

Vă reamintim că, pe 2 aprilie curent, Parlamentul a aprobat în a doua lectură, denunțarea Acordului de constituire a CSI, precum și a Protocolului și Statutului organizației, marcând astfel retragerea definitivă a Republicii Moldova din organele statutare ale CSI.

Decizia vine la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe, care a argumentat că valorile și principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate, în special în ceea ce privește integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor. Autoritățile fac trimitere la acțiunile Federației Ruse în regiune, inclusiv războiul împotriva Ucrainei și prezența militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova.