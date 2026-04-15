Mark Tkaciuk părăsește fracțiunea blocului „Alternativa”

Fostul comunist Mark Tkaciuk părăsește fracțiunea parlamentară a blocului „Alternativa”. Despre acest lucru anunță serviciul de presă al Partidului „Acțiunii Comune – Congresul Civic”.

Tkaciuk a explicat, într-o postare publicată pe pagina oficială a partidului, că, în viziunea sa, fracțiunile parlamentare trebuie să reunească politicieni cu viziuni comune care să-și asume împreună responsabilitatea pentru promisiunile electorale.

„Mereu și pretutindeni, fracțiunile parlamentare erau create și sunt create pentru a uni politicieni cu viziuni politice comune, pentru a susține împreună aceste viziuni sau, cel puțin, tot ceea ce a fost promis în comun alegătorilor în cadrul alegerilor. Există viziuni comune, există obiective și o strategie comună, există o responsabilitate comună pentru fiecare cuvânt rostit, pentru fiecare promisiune electorală – înseamnă că există o fracțiune. Iar când nu există toate acestea, nu există fracțiune”, se arată în mesaj.

Liderul Congresului Civic a criticat situația din cadrul alianței parlamentare, afirmând că formațiunea sa nu înțelege logica menținerii unei structuri în care membrii declară că „nu mai poartă responsabilitate pentru acțiunile colegilor”.

„Nici eu, nici colegii mei din Congresul Civic nu înțelegem sensul existenței unei astfel de fracțiuni parlamentare în care participanții săi declară cu voce tare că ‘nu mai poartă responsabilitate pentru acțiunile și declarațiile colegilor din cadrul blocului’ și, în același timp, rămân împreună”, a mai spus acesta.

În acest context, Congresul Civic a anunțat oficial retragerea din fracțiunea parlamentară „Alternativa”.

„Aceasta este singura modalitate moral acceptabilă de a răspunde onest și deschis pentru toate declarațiile noastre, pentru toate acțiunile noastre trecute și viitoare, pentru toate promisiunile incluse în programul electoral”, se mai menționează în mesajul acestei entități politice.

Amintim că liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat, pe 10 aprilie, retragerea din Blocul „Alternativa”, precizând însă că MAN rămâne parte a fracțiunii parlamentare cu opt deputați.

Atunci, Mark Tkaciuk a calificat decizia MAN drept „interesantă”, declarând că Congresul Civic rămâne în Blocul „Alternativa” pentru a „îndeplini promisiunile făcute alegătorilor”.

După anunțul Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, fracțiunea parlamentară a Blocului „Alterntiva” rămâne cu șapte deputați: Gaik Vartanean, Olga Ursu și Angela Cutasevici – reprezentanți ai MAN; Ion Chicu și Liliana Iaconi – membri ai PDCM; fostul procuror general Alexandr Stoianoglo și Gabriela Cuneva. (Foto: deschide.md)