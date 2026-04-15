Un bărbat de 50 de ani și-a omorât concubina de 40 de ani și riscă 20 de ani sau detenție pe viață

Procuratura Drochia informează despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui bărbat în vârstă de 50 de ani, originar și locuitor al unui sat din raionul Drochia, pentru comiterea unui omor în aceeași localitate.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, la 20 decembrie 2025, învinuitul, fiind în stare de ebrietate alcoolică, se deplasa cu căruța prin intravilanul satului, împreună cu concubina sa în vârstă de 40 de ani. În urma unui conflict legat de datoriile bărbatului, acesta a oprit căruța și i-a aplicat femeii mai multe lovituri cu pumnii și picioarele peste diferite părți ale corpului, după care a sugrumat-o. În scurt timp, a survenit decesul victimei.

În continuare, având scopul ascunderii infracțiunii, a continuat deplasarea cu căruța în extravilanul satului. Acolo, a scos femeia din căruță, a dezbrăcat-o de haine, pentru a nu fi recunoscută de săteni și a lăsat-o să zacă la sol. Ulterior, i-a aruncat hainele la o distanță de aproximativ 700-800 metri de la locul unde a lăsat-o, și a plecat la domiciliu.

La moment, învinuitul se află în arest preventiv.

Acesta și-a recunoscut integral vina și a declarat că regretă cele comise.

Potrivit prevederilor Codului penal, acesta riscă o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de până la 20 de ani sau detențiune pe viață.