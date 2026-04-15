Repartizarea locuințelor pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl – proces mai clar și mai echitabil

Procesul de repartizare a locuințelor pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl va fi mai clar, mai transparent și mai echitabil pentru toți beneficiarii.

Proiectul, aprobat de Guvern, se referă la condițiile pentru repartizarea locuințelor în blocul locativ situat pe str. Alba Iulia nr. 91/3 din municipiul Chișinău, care sunt destinate participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl.

În urma aplicării regulilor actuale, au fost identificate situații neprevăzute care nu permiteau repartizarea locuințelor în funcție de mărimea acestora, numărul de camere sau etajul pe care sunt amplasate. Aproximativ 46% dintre beneficiarii selectați sunt persoane singure, iar 40% reprezintă familii compuse din doi membri, ceea ce a făcut dificilă luarea deciziilor echitabile.

Pentru a rezolva aceste neclarități, proiectul propune reguli mai bine definite, care vor asigura repartizarea locuințelor într-un mod transparent și obiectiv.

Condițiile introduse pentru clarificarea repartizării:

1) persoana nu a deținut în proprietate o locuință începând cu anul 1986 până la momentul depunerii cererii și nu a participat la procesul de privatizare a fondului locativ;

2) nu deține în proprietate o locuință, nu a participat la procesul de privatizare a fondului locativ, dar a înstrăinat anterior o locuință în condițiile prevăzute la pct. 4 subpct. 5) din Regulament;

3) nu a participat la procesul de privatizare a fondului locativ, dar deține în proprietate o locuință obținută prin moștenire;

4) a participat la procesul de privatizare, în conformitate cu excepția prevăzută la pct. 4 subpct 6) din Regulament, dar potrivit actelor anexate la cerere, nu deține în proprietate o locuință.

„Ne propunem să finalizăm procesul de selecție și, până la finele lunii aprilie, să anunțăm deja beneficiarii acestor locuințe. Cei care au participat la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl merită respectul și sprijinul nostru, iar acest proiect vine să asigure un proces mai echitabil pentru toți”, a declarat Natalia Plugaru, Ministra Muncii și Protecției Sociale.