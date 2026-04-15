Se lansează ediția 2026 Social Impact Award în Republica Moldova: tinerii sunt invitați să transforme ideile în inițiative cu impact real

Asociația The Social Incubator anunță lansarea ediției 2026 a programului Social Impact Award (SIA) în Republica Moldova – unul dintre cele mai relevante programe europene de educație în antreprenoriat social dedicate tinerilor. Ajuns la cea de-a treia ediție la nivel local, programul aduce în acest an oportunități extinse, resurse noi și un cadru consolidat de sprijin pentru viitorii antreprenori sociali.

Tinerii cu vârste între 15 și 30 de ani sunt invitați să se înscrie cu idei de afaceri care contribuie la soluționarea unor probleme sociale sau de mediu. Termenul-limită pentru înscriere este 12 iunie 2026.

Eveniment de lansare – 23 aprilie, Chișinău

Lansarea oficială a ediției din acest an va fi marcată printr-un eveniment dedicat comunității, organizat pe 23 aprilie 2026, ora 18:00, la Glia Hub (Chișinău).

Evenimentul oferă participanților oportunitatea de a descoperi programul în detaliu, de a interacționa cu echipa The Social Incubator și de a cunoaște alți tineri interesați de antreprenoriatul social.

Participarea este deschisă tuturor celor care își doresc să afle cum pot transforma o idee într-o inițiativă cu impact real. Rezervă-ți locul pe link-ul următor – https://shorturl.at/6Bxq2

Ce oferă programul Social Impact Award 2026

Participanții selectați vor beneficia de un parcurs educațional online, desfășurat în perioada iunie – septembrie 2026, care include:

sesiuni personalizate de mentorat, susținute de profesioniști din business și sectorul social din România și Republica Moldova;

ateliere practice dedicate dezvoltării ideii și construirii unui model de business sustenabil;

un bootcamp într-un cadru dedicat colaborării și inovării;

sprijin financiar sub formă de micro-finanțare pentru testarea și validarea ideilor;

acces la o rețea extinsă de parteneri, investitori și oportunități de finanțare, inclusiv premii în bani.

Tinerii interesați se pot înscrie accesând platforma oficială a programului:

https://asociatiasocialincubator.org/social-impact-award/

Despre Social Impact Award

Social Impact Award este un program internațional activ în peste 20 de țări, recunoscut pentru rolul său în dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor. În România și Republica Moldova, programul contribuie anual la formarea unei noi generații de inovatori care îmbină inițiativa antreprenorială cu dorința de a genera schimbări pozitive în societate.

În 2026, programul este implementat în Republica Moldova cu sprijinul partenerului local Moldcell.

