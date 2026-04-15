QUIZ NAȚIONAL „Healthy Challenge 2026”

Cu prilejul marcării Zilei A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE, elevii sunt invitați să participe la concursul online interactiv „Healthy Challenge 2026”, dedicat promovării unui stil de viață sănătos în contextul schimbărilor climatice.

 Data desfășurării: 26 aprilie 2026
⏰ Ora: 12:00
 Format: online, pe platforma Kahoot

Concursul este organizat de A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE, cu suportul Compania Națională de Asigurări în Medicină, în parteneriat cu Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” Soroca.

 Participanți eligibili: elevi cu vârsta între 13 și 17 ani.

 Înscriere: în perioada 15–24 aprilie 2026, prin completarea formularului online:
https://forms.gle/mxtEQfPpfhbzsqzc9

 Concursul constă în 20 de întrebări cu răspuns unic, iar clasamentul final va fi stabilit în funcție de corectitudinea și rapiditatea răspunsurilor.

 Premii: Locurile I–III vor fi recompensate cu certificate cadou Librarius.

 Linkul de acces va fi transmis participanților înregistrați, prin e-mail, înainte de începerea concursului.

 Informații suplimentare: la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” Soroca.

✨ Participarea este gratuită. Vă așteptăm!

Sîrbu Sofia


