Primăria orașului Drochia lansează rubrica „Cunoaște bursierii orașului”

O rubrică dedicată tinerilor care demonstrează, prin rezultate și perseverență, că viitorul comunității este în mâini sigure a fost lansată de primăria orașului Drochia. Scopul acesteia este de a decoperi tinerii care dau dovadă de performanță și dedicare.

Primul protagonist al rubricii a fost Severin Tomac, elev al Instituției Publice Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din orașul Drochia , este bursierul care a obținut cel mai mare punctaj în cadrul procesului de selecție. Prin muncă, disciplină și ambiție, Severin devine un exemplu pentru întreaga comunitate și o sursă de inspirație pentru tinerii din Drochia. (Foto: Primăria orașului Drochia)