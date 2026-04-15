În acest an, circa 13 milioane de lei vor aloca autoritățile din Soroca pentru reparația drumurilor

După o iarnă grea, care a scos la iveală calitatea rea a drumurilor din Soroca, în municipiul de pe malul Nistrului sunt în toi lucrările de reparație a drumurilor. La prima etapă de reabilitare a arterelor deteriorate, fiind vorba de circa 11 kilometri, municipalitatea a alocat 5,2 milioane de lei.

Cei de la SA „Drumuri Soroca” efectuează lucrări de frezare și de plombare, iar automobiliștii rabdă incomoditățile or, starea carosabilului le-a afectat serios unitățile de transport. Prioritar vor fi reparate străzile centrale, dar și arterele adiacente nu vor rămâne în afara atenției autorităților.

În total, în acest an, pentru întreținerea și reparația drumurilor primăria Soroca va aloca 13 milioane de lei.

 


OdN
OdN
