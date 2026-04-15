PRN salută organizarea la Soroca a Forumul Regional „Uniți sub Tricolor”

Platforma Reîntregirii Naționale (PRN), continuatoare a Mișcării de Eliberare Națională și Renaștere Românească, structură civică ce reunește organizații și inițiative politice dedicate idealului reîntregirii spațiului național românesc, salută inițiativa Asociației Obștești „Consiliul Unirii din Soroca” de a organiza, la 26 aprilie 2026, în Cetatea Soroca, Forumul Regional „Uniți sub Tricolor”.

PRN apreciază, totodată, marcarea revenirii acasă a Tricolorului național românesc, consfințită prin votul Primului Parlament la 27 aprilie 1990 – moment simbolic al reafirmării identității românești și al desprinderii de trecutul imperial.

Angajamentul Asociației Obștești „Consiliul Unirii din Soroca” de a susține proiectul „DECLARAȚIEI Parlamentului Republicii Moldova cu privire la identitatea românească a statului și a majorității populației sale”, înaintat pe data de 30 ianuarie 2026 de Platforma Reîntregirii Naționale, fondatoare a Blocului Unirea Națiunii (BUN), care a semnat un Acord cu Partidul Reîntregirii Naționale (PAS) cu privire la susținerea parcursului european și românesc, confirmă maturizarea curentului unionist și nevoia de coerență politică în jurul unui obiectiv strategic comun.

Platforma Reîntregirii Naționale subliniază ferm că Unirea cu România reprezintă calea cea mai sigură, rapidă și ireversibilă de integrare europeană a Republicii Moldova. Într-un context geopolitic marcat de incertitudini, vulnerabilități de securitate și presiuni externe, opțiunea reunificării oferă nu doar garanții identitare, ci și acces direct la spațiul instituțional, juridic și economic al Uniunii Europene. Astfel, Unirea nu este doar un ideal istoric, ci o soluție pragmatică pentru modernizarea statului, consolidarea democrației și creșterea nivelului de trai al cetățenilor.

În acest sens, PRN consideră că Forumul Regional Soroca trebuie să devină mai mult decât un eveniment simbolic – el trebuie să marcheze începutul unei noi etape de mobilizare și responsabilizare, orientată spre consolidarea unui pol unic unionist. Fragmentarea actuală a forțelor pro-românești diminuează capacitatea acestora de a transforma sprijinul popular în reprezentare politică eficientă. De aceea, unitatea devine condiția esențială pentru realizarea obiectivului strategic al Unirii și, implicit, al integrării europene.

PRN își exprimă convingerea că Forumurile regionale – începând cu cel de la Soroca – pot deveni veritabile platforme de coagulare a electoratului românesc, pregătind terenul pentru un proiect politic comun, capabil să promoveze în mod coerent și decisiv agenda reîntregirii.

În deplină concordanță cu spiritul Declarației de Independență din 27 august 1991, care afirmă apartenența Republicii Moldova la spațiul istoric și cultural românesc, Platforma Reîntregirii Naționale reafirmă că viitorul european al țării nu poate fi separat de identitatea sa românească.

Platforma Reîntregirii Naționale își asumă participarea plenară la Forumul Regional Soroca și anunță organizarea unor evenimente similare în centre regionale precum Ungheni, Bălți, Cahul, Orhei și altele, cu scopul de a accelera procesul de unificare a forțelor unioniste și de consolidare a unei voci politice unice: “Doar prin unitate, claritate de viziune și asumarea fără echivoc a Unirii ca proiect de țară, forțele românești de la est de Prut pot asigura integrarea deplină și ireversibilă în Uniunea Europeană”.