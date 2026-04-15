Dosarul Vartic: Avocații cer repetat Ministerului Sănătății raportul privind controlul la Spitalul raional Hâncești

Avocata familiei Vartic Violeta Gășițoi solicită repetat Ministerului Sănătății raportul privind investigația efectuată la spitalul raonal Hâncești în cazul internării Ludmilei Vartic, din care cauză șeful instituției și-a dat demisia. Amintim că instituția nu a comunicat despre internarea Ludmilei Vartic după ce ar fi încercat să se sinucidă. Pe rețele de socializare au apărut informații despre faptul că femeia ar fi fost adusă la spital într-o stare gravă, urmare a violenței în familie. Spitalul a negat acest lucru. „Chiar dacă veți scoate ceva de acolo, noi știm ce ar fi trebuit să fie. Vă solicităm respectuos transmiterea raportului în termen rezonabil, pentru a evita necesitatea inițierii unor demersuri suplimentare”, a menționat avocata, într-u mesaj video postat luni, pe pagin a sa de Facebook, în contextul în care până la 13 aprilie instituția nu a prezentat raportul privind investigația efectuată la Spitalul Hâncești.

„Stimați reprezentanți ai Ministerului Sănătății, astăzi este iarăși luni, iar până în prezent nu am primit raportul privind investigația efectuată la Spitalul Hîncești, în cauza Vartic. În aceste condiții, întârzierea transmiterii documentului ridică îngrijorări legitime cu privire la respectarea termenelor și a obligațiilor de transparență instituțională. Menționăm că în cadrul investigației au fost implicate mai multe persoane care dețin cunoștințe directe despre informațiile colectate și ele încă continuă să lucreze în acea instituție. Din acest motiv, scopul nostru este unul strict legal – verificarea caracterului complet și fidel al raportului în raport cu datele și constatările existente. Chiar dacă veți scoate ceva de acolo, noi știm ce ar fi trebuit să fie. Vă solicităm respectuos transmiterea raportului în termen rezonabil, pentru a evita necesitatea inițierii unor demersuri suplimentare”, a punctat Violeta Gașițoi.

Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a declarar că, în cazul Ludmilei Vartic „s-a exclus opțiunea că a fost omor”. „S-a constatat foarte clar, în urma expertizei medico-legale, este un raport oficial, în care scrie foarte clar că a fost suicid. Eu tind să am încredere în comunicatele oficiale ale instituțiilor noastre decât în unele comentarii care sunt vădit intenționate pentru a duce lumea în eroare”, a declarat parlamentara.

Violeta Gașițoi a venit cu o reacție la declarațiile deputatei PAS Doina Gherman, pe cauza decesului cu semne de întrebare al educatoarei din Hîncești. „Declarăm ferm că nu avem și nu am avut niciodată vreo afiliere politică. Noi nu acționăm în interesul niciunei forțe politice și nu avem ca scop discreditarea instituțiilor statului. Din contra, activitatea noastră profesională de peste 17 ani a fost constant dedicată apărării victimelor și combaterii abuzurilor indiferent de cine le comite și indiferent cine este la guvernare. Afirmațiile potrivit cărora acest caz ar fi utilizat politic sunt nu doar eronate, ci și foarte periculoase. Ele mută atenția de la esențial – aflarea adevărului, către o falsă luptă politică”, a punctat apărătoarea.Avocatelemamei Ludmilei Vartic ridică semne de întrebare privind lipsa unor măsuri preventive în privința bănuitului Dumitru Vartic