Pregătiri pentru Paștele Blajinilor în satele din raionul Soroca / VIDEO

După sărbătorile pascale, locuitorii satelor Alexandru cel Bun și Volovița din raionul Soroca au început pregătirile pentru o altă zi importantă – Paștele Blajinilor. Înarmați cu mături, greble, sape și vopsele, oamenii merg la cimitir pentru a curăța și îngriji locurile de veci ale celor dragi.

În aceste zile, cimitirele prind viață. Oamenii curăță mormintele, adună frunzele, îndreaptă crucile și vopsesc gardurile. Fiecare încearcă să aducă ordine și grijă în locurile unde sunt îngropați părinții, bunicii sau rudele apropiate.

O femeie din localitate ne-a spus de ce vine la cimitir în fiecare an: „Am venit să facem curățenie la mama. Mama a murit în 2020 de cancer. Dumnezeu să o ierte. Avem bunei mai la vale, părinții, tatăl care a decedat cu 15-20 de ani în urmă. Venim de Paștele Blajinilor, Duminica Mare, toamna, când e ziua mamei”.

Pentru mulți oameni, această perioadă este despre respect și amintire. Ei spun că nu uită de cei care nu mai sunt și vin de fiecare dată să îngrijească mormintele.

Totodată, potrivit Ministerului Mediului, în fiecare an, tone de coroane confecționate din flori artificiale ajung să fie abandonate sau arse necontrolat, generând poluare pe termen lung. Plasticul și metalele greu degradabile din care sunt fabricate eliberează în timp microplastice și substanțe toxice care pot ajunge inclusiv în lanțul alimentar. Ministerul îndeamnă cetățenii ca în acest an să aleagă coroane naturale sau simboluri florale biodegradabile.