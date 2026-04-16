Percheziții la Drochia, droguri și o armă depistate de polițiști / VIDEO

Polițiștii din Drochia au efectuat percheziții la domiciliile a trei bărbați cu vârste de 20, 33 și 50 de ani, suspectați de implicare în activități ilegale.

În urma acțiunilor, oamenii legii au depistat și ridicat marijuana, dar și mai multe dispozitive confecționate artizanal, folosite pentru consumul de substanțe interzise. De asemenea, a fost găsită o armă. Tipul acesteia urmează să fie stabilit după o expertiză.

Toate bunurile descoperite au fost ridicate și transmise specialiștilor pentru verificări. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile cazului și pentru a vedea dacă mai sunt și alte persoane implicate.