Bătaie dintre doua tinere la Drochia, filmată și distribuită pe rețelele de socializare

Un video cu un act de agresiune asupra unei tinere a fost distribuit în mediul online, iar poliția a intervenit pentru a stabili circumstanțele incidentului. Potrivit informațiilor oferite de autorități, polițiștii din Drochia au stabilit că evenimentul s-a produs în noaptea de 3 spre 4 aprilie, în urma unui conflict izbucnit între persoanele implicate.

Victima, o tânără de 20 de ani, a fost agresată fizic de alte două fete de 16 și 18 ani, cu care aceasta se cunoștea. La data de 4 aprilie a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism. În prezent, polițiștii și procurorii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele și a finaliza urmărirea penală într-un termen cât mai scurt.

sursa: https://pulsmedia.md/


OdN
OdN
