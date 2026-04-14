UNICEF și autoritățile sorocene au semnat un parteneriat strategic pentru viitorul copiilor

Recent, Fondul Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Consiliul raional Soroca și primăria municipiului Soroca au semnat un parteneriat, care prevede integrarea socială, educațională și medicală a copiilor vulnerabili, cu un accent deosebit pe comunitatea romă și copiii refugiați.

Acest Memorandum stabilește un cadru de lucru riguros, structurat pe două direcții majore de intervenție, precum creșterea ratelor de imunizare în comunitățile de romi din Soroca prin intervenții comportamentale și facilitarea accesului copiilor Romi la educație și identificarea copiilor neșcolarizați, inclusiv a refugiaților, prin pilotarea funcției de Mediator Educațional și a grupurilor de sprijin pentru părinții romi. Proiectul introduce funcția de mediator educațional și grupuri de sprijin pentru părinți, angajând autoritățile locale în eficientizarea serviciilor sociale și educaționale.

Documentul a fost semnat de Maha Damaj, reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Lilia Pilipețchi, primarul municipiului Soroca și Veaceslav Rusnac președintele raionului Soroca. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

