Surprins în flagrant de polițiștii, în timp ce ascundea substanțe narcotice

Un tânăr de 18 ani din Florești a fost surprins în flagrant de polițiștii din Bălți, în timp ce ascundea substanțe narcotice în diferite locații din oraș. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru identificarea altor persoane implicate.

Potrivit anchetei, acesta ar fi procurat droguri în cantități mari, le-ar fi porționat și le-ar fi plasat în ascunzișuri, de unde erau ulterior ridicate de consumatori. De la el au fost ridicate mai multe pachețele cu marijuana.

