La trei bărbați din Drochia au fost depistate marijuana, arme și dispozitive artizanale ilegale

Polițiștii din Drochia au desfășurat percheziții la domiciliile a trei bărbați cu vârste de 20, 33 și 50 de ani. În cadrul acțiunilor a fost ridicată marijuana, mai multe dispozitive artizanale utilizate pentru consumul de substanțe interzise, precum și o armă al cărei tip urmează a fi stabilit prin expertiză.

Toate bunurile au fost ridicate și transmise spre expertizare, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate în activitatea infracțională.

Foto: simbol