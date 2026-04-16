Soroca: În orele dimineții „Mica Elveție” nu se vede din…praf / VIDEO

Victor Cobăsneanu
   Faptul că autoritățile sorocene în plină primăvară astupă gropile, iar orașul este tot mai curat este un lucru lăudabil, dar… Nu putem noi fără lingurița de dohot, cum n-o dai: pe de o parte facem lucruri frumoase, iar pe de altă parte aceste lucruri frumoase le „mânjim” cu lucruri urâte și regretabile. Or, cu riscul de a supăra administrația urbei trebuie să spunem un adevăr, efectele căruia au fost abordate și aprobate în alte orașe de talia Sorocii. Am în vedere faptul că în orele de vârf ale dimineții a noastră „mică Elveție” nu se vede din praf. Muncitorilor le este în cot că lumea, frumos îmbrăcată, merge la serviciu sau trece, pur și simplu, prin preajmă – oamenii își fac treaba fără a ține cont de astfel de „mărunțișuri”. Bineînțeles, mințile lucizi încă nu au descoperit  utilaje care să lucreze fără a face praf și zgomot, dar există alte metode de a diminua din incomoditățile la care sunt supuși orășenii. Să zicem, de ce după ora 17:00 nu vezi în oraș utilaje și muncitori care, până la ora 21:00, și-ar putea face munca fără a crea probleme adăugătoare populației? Despre ambuteiaje nici nu face să vorbim, fiindcă primăria i-a anunțat pe automobiliști că urmează „apocalipsa”, ba chiar și-au cerut și scuze…

   În fine, autoritățile municipiului, de diferit rang, merg deseori în vizite de lucru în alte țări și au văzut, probabil, că acolo se muncește noaptea și în orele mai puțin aglomerate, iar despre praf și zgomot nici nu poate fi vorba. Adică, își imaginează cineva că ceea ce se face la Soroca ar putea să se întâmple la Iași sau Botoșani, ba chiar la Ungheni sau Orhei? 


Victor Cobăsneanu
Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
