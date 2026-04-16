Victorie pentru liceul din Văratic: Locul I la Campionatul interraional de volei de la Drochia

Performanță remarcabilă pentru echipa de fete a Instituției Publice Liceul Teoretic Văratic, care a reușit să cucerească locul I în cadrul Campionatului interraional de volei, desfășurat la data de 15 aprilie 2026, la Drochia. Elevele, antrenate de profesorul Vatavu Ovidiu, au demonstrat că munca susținută, disciplina și spiritul de echipă pot transforma ambiția în succes.

Pe parcursul competiției, sportivele au impresionat prin determinare și profesionalism, reușind să domine meciurile prin servicii precise, blocaje sigure și o coordonare excelentă în teren. Fiecare punct câștigat a reflectat nu doar talentul individual, ci și o colaborare eficientă, construită în timp prin antrenamente intense.

Această victorie nu reprezintă doar un trofeu adăugat în palmaresul instituției, ci și o confirmare a valorii și potențialului tinerelor sportive. Rezultatul obținut aduce mândrie întregii comunități din Văratic și servește drept exemplu pentru alți elevi care aspiră la performanță.

Meritele sunt împărțite atât între jucătoare, cât și antrenorul lor, Vatavu Ovidiu, a cărui implicare și profesionalism au contribuit decisiv la acest succes.

Echipa liceului din Văratic demonstrează, încă o dată, că viitorul sportului local este promițător, iar astfel de realizări inspiră și motivează generațiile tinere să își urmeze visurile cu încredere.