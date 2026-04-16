„Chirița în provincie”, interpretată de elevii din Florești

Un moment artistic deosebit a avut loc în cadrul IPLT „Miron Costin” din Florești, unde trupa de teatru a instituției a prezentat spectacolul „Chirița în provincie”, inspirat din opera clasicului Vasile Alecsandri. Evenimentul a fost organizat sub îndrumarea profesoarei de limba și literatura română, M. Ciubotaru.

Elevii-actori au demonstrat reale calități artistice, impresionând printr-o ținută scenică bine conturată, o costumație adecvată și o interpretare autentică. Munca, dăruirea și implicarea lor au fost vizibile în fiecare moment al spectacolului, reușind să aducă în fața publicului fragmente memorabile din această capodoperă a literaturii române.

Prin prestația lor, tinerii au valorificat frumusețea și actualitatea textului, fiecare rol fiind interpretat cu intensitate și expresivitate. Gesturile, mimica și replicile au fost redate cu o naturalețe ce a atins un nivel aproape profesionist, demonstrând sensibilitate artistică și pasiune pentru teatru.

Publicul a răsplătit efortul elevilor cu aplauze îndelungate, momentul culminant fiind ovațiile în picioare oferite de colegii din clasele a X-a și a XI-a. Reacția acestora a reflectat aprecierea sinceră pentru actul artistic și respectul față de munca depusă de tinerii actori.

Spectacolul „Chirița în provincie” s-a dovedit a fi nu doar un succes artistic, ci și o confirmare a talentului existent în rândul elevilor, subliniind importanța activităților culturale în formarea și dezvoltarea lor.


OdN
OdN
