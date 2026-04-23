Minora din Râșcani se află în stare stabilă și a fost externată

Minora din Râșcani, care a fost internată sâmbătă la Institutul Mamei și Copilului, se află în stare stabilă și a fost externată. Aceasta va beneficia în continuare de consiliere psihologică oferită de specialiști, comunică moldpres.md

Potrivit instituției medicale, după internare, pacienta a fost preluată de o echipă multidisciplinară.

„Pe durata spitalizării, aceasta a beneficiat de investigații și tratament conform necesităților medicale, inclusiv sprijin psihologic. Starea generală s-a menținut stabilă pe toată perioada internării. Pacienta a fost externată astăzi, fiind în stare stabilă, în afara oricărui pericol. Astfel, aceasta a primit recomandarea de a continua consilierea psihologică și monitorizarea în regim ambulatoriu”, a comunicat instituția.

Institutul Mamei și Copilului a subliniat că va colabora în continuare cu autoritățile competente, în condițiile legii.

O minoră de 15 ani a fost anunțată vineri dispărută, după ce a fost urcată de tatăl său, la Corlăteni, raionul Râșcani, într-un automobil de ocazie, cu destinația Chișinău, unde, conform declarațiilor acestuia, la Gara de Nord urma să o întâlnească mama.

Oamenii legii au stabilit că adolescenta și-a petrecut întreaga zi în compania prietenului său. Tânărul este persoana care, ulterior, a condus-o acasă și a indus în eroare oamenii legii prin declarațiile făcute, susținând că ar fi găsit-o în raionul Orhei.

În urma expertizei, medicul-legist nu a depistat urme caracteristice violenței și nici leziuni cu caracter sexual pe corpul minorei. Totodată, investigațiile medicale au depistat prezența Tramadolului – opioid sintetic cu acțiune centrală, în probele biologice colectate de la minoră. Deocamdată, nu se cunoaște în ce condiții acesta a fost administrat.

În baza actelor emise de poliție, pe acest caz au fost dispuse și alte investigații. De asemenea, adolescenta și familia acesteia beneficiază de asistență psihologică și suport specializat.