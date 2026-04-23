În vârstă de 84 de ani, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru viol

Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 84 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2022-2023, inculpatul, a violat sistematic o minoră începând cu perioada când copila avea 12 ani. Inițial, a ademenit consăteana în casa sa și i-a oferit sume de bani pentru nevoi personale, iar ulterior a început să o abuzeze sexual.

Acesta o amenința cu răfuială fizică și cu divulgarea de informații compromițătoare în caz de nesupunere. Minora era nevoită să mintă părinții că mergea la bărbat săptămânal pentru a face curățenie în casa acestuia, în timp ce inculpatul o abuza sexual.

În fața instanței, inculpatul și-a negat vina.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.