Vine Valul Bolojan. Audiență uriașă a lui Bolojan la Esca, la Pro tv. Acesta l-a învins la likeuri și pe Călin Georgescu

Și nu pentru că românii s-au îndrăgostit brusc de PNL, ci pentru că PSD muncește ca disperatul să transforme un premier de criză într-un simbol anti-PSD. Marți seară, Bolojan a fost urmărit la Știrile ProTV cu un share de 35,4% din televizoarele deschise în acel moment, o cifră neobișnuit de mare pentru un episod de criză politică.

Aici e naivitatea strategică a PSD. Ei cred că îl șantajează pe electoratul reformist. În realitate, îl educă. Oamenii se uită și văd din nou aceeași schemă: când începe curățenia, PSD devine frâna. Când vine vorba de reforme, PSD intră în rolul clasic de partid care vrea să păstreze tot, să schimbe nimic și să explice apoi că de fapt blocajul e responsabilitate. E minunat. Au vrut să-l slăbească pe Bolojan și au reușit doar să-i dea profilul pe care îl iubește electoratul urban: omul care vrea să miște ceva, în timp ce restul trag de scaune.

Și dacă împing jocul până la capăt, cu miniștri retrași, moțiune și tot circul aferent, riscă exact ce nu vor: să nască pofta de resetare. Nu neapărat din dragoste pentru PNL, ci din silă față de PSD.

Pentru că, la un moment dat, electoratul reformist nu mai alege partidul perfect. Alege ieșirea de urgență. Iar când alegerea e între PSD care blochează orice reformă, AUR care urlă de pe margine și Bolojan care măcar vorbește despre școli, spitale, autostrăzi și bani europeni, mulți încep să prefere exact varianta pe care PSD voia s-o îngroape.

Dacă PSD îl demite pe Bolojan prin moțiune de cenzură, PNL nu are decât opțiunea alegerilor anticipate. Valul pro-reforme este din ce în ce mai mare iar cu Bolojan în frunte și mesaje corecte atunci PNL poate spera la un scor spectaculos.

De aici vine și scenariul care nu mai pare deloc absurd, dacă valul continuă: PNL 30%, USR 10%, UDMR 5%, AUR 30%, PSD 10%, alții 15%.

Și, dintr-odată, reformatorii înclină balanța fără PSD. Ceea ce ar fi poate cea mai bună soluție a momentului: PSD, în încercarea de a-l distruge pe Bolojan, să ajungă să-l facă liderul unui val care-i scoate din joc.

PS. O postare a lui Bolojan de pe Facebook a avut 152 000 de reacții, una dintre cele mai apreciate din România. Cu 1 000 în plus față de suvernaistul Călin Georgescu.

SURSA: Români Buni