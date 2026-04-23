Peste 30.000 de cetățeni vor fi conectați la apeductul magistral Soroca-Bălți-Sângerei

Guvernul Republicii Moldova investește în viitorul comunităților: opt localități din raionul Sângerei vor fi conectate la apeductul magistral Soroca-Bălți-Sângerei, având acces la apă potabilă din râul Nistru.

Acest proiect înseamnă 30.000 de beneficiari direcți, acces la apă potabilă sigură, protejarea sănătății și reducerea riscurilor, investiție de 39,6 de milioane de lei, informează Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

Proiectul este finanțat de Guvernul Republicii Moldova, prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, cofinanțat de Consiliul Raional Sângerei și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord. În plus, va fi valorificat apeductul magistral deja construit (32 km), extinzând alimentarea cu apă pentru încă 10 localități.