Ilie Bolojan a anunțat cine îi înlocuiește pe miniștrii PSD care au demisionat

Premierul Ilie Bolojan a anunțat cine va lua locul miniștrior PSD care și-au depus demisiile, retrăgându-se din Guvern, scrie profit.ro

Propunerile lui Ilie Bolojan sunt: Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene Ministerul Sănătății – Cseke Attila, ministrul Dezvoltării Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna, vicepremier Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu, ministrul de Interne Ministerul Energiei – Ilie Bolojan, premier Ministerul Transporturilor – Radu Miruță, ministrul Apărării Ilie Bolojan a mai anunțat că atribuțiile de vicepremier pe care le avea Marian Neacșu vor fi preluate de către vicepremierul Oana Gheorghiu. Premierul a spus că va trimite astăzi președintelui Nicușor Dan propunerile pentru interimari.