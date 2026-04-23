Au fost depistate trei loturi de produse alimentare de import, care prezentau neconformități privind conținutul de acizi grași trans

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează publicul despre depistarea a trei loturi de produse alimentare de import, care prezentau neconformități privind conținutul de acizi grași trans, ce pot constitui risc pentru sănătatea consumatorilor.

În cadrul controalelor oficiale la import, inspectorii ANSA au prelevat probe conform programelor de control întărit, iar analizele de laborator, efectuate de Centrul Național Sănătatea Animalelor Plantelor și Siguranța Alimentelor au indicat depășirea valorilor maxime admisibile pentru acizii grași trans în următoarele produse alimentare:

– preparat alimentar cu conținut de proteină și grăsimi, cheddarizat – 304 kg;

– preparat alimentar cu conținut de proteină și grăsimi cu pastă semitare, cheddarizat – 645 kg;

– preparat alimentar cu conținut de proteină și grăsimi cu pastă moale, cheddarizat – 541 kg.

Imediat, loturile de produse au fost puse sub restricție oficială, fiind interzisă orice formă de manipulare, distribuire sau comercializare a acestora, iar operatorul economic urmează să decidă asupra aplicării metodei de returnare sau nimicire a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.

Procedurile sunt realizate sub supravegherea strictă a inspectorilor ANSA, astfel încât să fie exclus orice risc pentru consumatori.

! ANSA dă asigurări că aceste produse nu au fost admise pe piață și nu au ajuns la consumatori.

Depășirea nivelului admis al acizilor grași trans poate apărea ca urmare a:

– utilizării unor materii prime necorespunzătoare;

– proceselor tehnologice neconforme;

– nerespectării standardelor de calitate și siguranță alimentară în procesul de producere.

Conform Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ( EFSA), aportul de acizi grași trans trebuie să fie cât mai scăzut posibil în cadrul unei alimentații echilibrate.

De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă ca aportul de acizi grași trans să nu depășească 1% din aportul zilnic de energie, ceea ce înseamnă aproximativ 2,2 grame pe zi pentru o dietă de 2000 kcal.

Important pentru operatori !!!

Produsele alimentare introduse pe piață trebuie să corespundă în totalitate legislației din domeniul alimentar, aplicabile în Republica Moldova.

❗ ANSA recomandă tuturor importatorilor să se asigure că produsele importate respectă cerințele naționale, inclusiv prin informarea producătorilor din țara de origine cu privire la standardele aplicabile.

❗ ANSA își menține poziția fermă de a proteja sănătatea consumatorilor. Se aplică toleranță zero pentru orice produs neconform.

Toate produsele alimentare depistate ca neconforme vor fi imediat reținute și supuse măsurilor legale, inclusiv retragere de pe piață, utilizare condiționată sau nimicire.