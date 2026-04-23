VOX: De ce ați ales să deveniți bibliotecar? / VIDEO

Astăzi, de Ziua Bibliotecarului, am discutat cu câțiva bibliotecari din Soroca. Am vrut să aflăm de ce au ales această meserie și ce înseamnă pentru ei munca printre cărți.

Maria Purici este bibliotecar principal la Biblioteca pentru copii „Steliana Grama”. Ea lucrează în acest domeniu de 18 ani. Spune că nu a planificat această alegere, dar a descoperit că se simte bine printre copii și cărți.

„Activez în acest domeniu 18 ani. 18 ani. Niciodată nu m-am gândit că o să aleg profesia de bibliotecar, dar Bunul Dumnezeu a făcut așa ca neavând copiii mei, să mă simt bine între copii. Așa că biblioteca e ca un colț de rai pentru mine, e un loc unde eu mă regăsesc. Totdeauna printre copiii mă simt și eu copil. Eu cred că altă profesie mai frumoasă nu este. Ești în sânul cărților, ești cu eroii din povești. Câteodată când deschizi biblioteca, îți pare că ești într-un univers al cărții. Tu și cartea e ceva pentru suflet.”.

La Biblioteca Publică din Baxani, Ludmila Sotnic activează de șase ani. Dragostea pentru citit a pornit din copilărie și a dus-o spre această profesie.

„Activez la bibliotecă deja de șase ani. Am ales această profesie deoarece de mic copil foarte mult îmi plăcea să citesc. Ceea ce am transmis și la copiii mei, la nepoatele mele și fiind bibliotecar am o legătură foarte strânsă cu utilizatorii, mai ales cu copiii din comunitate, cu care desfășurăm diferite activități foarte interesante, cercuri dramatice, chiar și ne-am numit grupa de „Creație-Recreație”, cu care am făcut diferite spectacole, activități culturale-literare și sperăm că în viitor să ne desfășurăm și să ne promovăm biblioteca încă și încă.”.

Bibliotecarii spun că munca lor înseamnă mai mult decât cărți. Înseamnă relații cu oamenii, activități pentru copii și implicare în viața comunității. Pentru mulți dintre ei, biblioteca nu este doar un loc de muncă, ci un spațiu în care se regăsesc zi de zi.