Atenție, moldoveni: Tot mai multe refuzuri de intrare în UE. Ce trebuie să știți

Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană cu pașaport biometric riscă să fie refuzați la intrare dacă nu pot demonstra clar scopul și condițiile șederii. Avertismentul a fost lansat de expertul Watchdog, Ștefan Bejan, care semnalează mai multe cazuri în care unii moldoveni au fost blocați în aeroporturi din UE.

Potrivit lui Bejan, autoritățile de frontieră din unele țări, precum Germania sau Franța, pot refuza intrarea persoanelor care nu pot prezenta documente justificative privind călătoria, transmite stiri.md

„Cunosc mai multe cazuri în care cetățeni moldoveni au fost blocați în aeroporturi, așteptând zile întregi până li s-a cumpărat bilet de retur. Într-un caz, o femeie însărcinată a rămas blocată timp de două zile pe un aeroport din Franța”, a menționat Ștefan Bejan.

Expertul explică faptul că problemele apar în special atunci când nu există curse de retur directe spre Chișinău sau cu escală în state din afara UE, iar persoanele vizate sunt nevoite să aștepte până la disponibilitatea unor astfel de zboruri.

Autoritățile de frontieră pot solicita, printre altele, prezentarea unui bilet dus–întors, dovada cazării (rezervare la hotel sau invitație), existența unor resurse financiare suficiente și, recomandat, o asigurare medicală. Lipsa acestor documente poate duce la refuzul intrării în spațiul comunitar.

La rândul său, Ambasada Republicii Moldova la Berlin a venit cu precizări suplimentare. Mai exact, reprezentanții misiunii diplomatice atrag atenția că, deși cetățenii moldoveni nu au nevoie de viză pentru călătoriile de scurtă durată, accesul în statele UE nu este garantat, iar decizia finală aparține poliției de frontieră din țara de destinație.

Potrivit Ambasadei, autoritățile europene aplică mai strict prevederile Codului Frontierelor Schengen, în special în cazul persoanelor care declară că merg în vizită la rude, dar nu pot prezenta dovada cazării.

Instituția recomandă cetățenilor să aibă asupra lor documente care să justifice scopul călătoriei, inclusiv bilet de întoarcere, rezervare de cazare sau invitație, resurse financiare suficiente și o asigurare medicală valabilă.

De asemenea, în funcție de scopul vizitei, pot fi necesare documente suplimentare – invitații oficiale pentru deplasări de serviciu sau dovezi ale relației cu persoanele la care urmează să fie găzduiți.

Reprezentanții misiunii diplomatice subliniază că regulile sunt aplicate tuturor cetățenilor din afara Uniunii Europene, iar cerințele pot varia de la o țară la alta.

În acest sens, Ambasada Republicii Moldova la Berlin recomandă cetățenilor să își planifice responsabil deplasările și să se informeze din timp, pentru a evita incidentele neplăcute la frontieră.

Și Ambasada Republicii Moldova în Franța a avertizat asupra creșterii numărului de refuzuri la intrarea în această țară și reamintește obligativitatea respectării condițiilor stabilite de autoritățile franceze.

Potrivit misiunii diplomatice, cetățenii trebuie să prezinte la frontieră pașaportul biometric valabil, biletul de avion dus-întors, asigurarea medicală, confirmarea cazării sau datele persoanei gazdă, precum și dovada resurselor financiare suficiente. În funcție de scopul vizitei, pot fi necesare documente suplimentare, precum scrisoare de invitație, confirmare de la instituții de învățământ sau documente medicale.

Ambasada precizează și nivelul minim de resurse financiare cerut de autoritățile franceze: aproximativ 32,5 euro pe zi în cazul prezentării unei „attestation d’accueil”, 65 de euro pe zi cu rezervare hotelieră și până la 120 de euro pe zi în lipsa unei dovezi de cazare.