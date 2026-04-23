Ziua Bibliotecarului sărbătorită la Soroca / VIDEO

Astăzi, în Republica Moldova este marcată, tradițional, o dublă sărbătoare – Ziua internațională a cărții și a drepturilor de autor și Ziua Bibliotecarului. În cadrul evenimentului, bibliotecarii au fost distinși cu diplome pentru contribuția la dezvoltarea și modernizarea sistemului bibliotecar, pentru promovarea valorilor culturale și pentru rolul lor în educarea societății și cultivarea interesului pentru lectură.

Sărbătoarea a culminat cu un recital muzical susținut de Formația de muzică ușoară „Olhionia”, oferind participanților un moment artistic deosebit.