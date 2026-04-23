Lucica Cebotari: Bibliotecarul care a citit o lume întreagă / VIDEO

De Ziua Bibliotecarului, am realizat un portret al unei femei care și-a dăruit viața, cărților din bibliotecă. Lucica Cebotari, nu a ales pur și simplu o profesie, dar a crescut odată cu ea. Pentru că, spune ea, profesia de bibliotecar este una în care „toată vremea ai amintiri”.

În 1977, în satul Alexandru cel Bun a început totul. Cu doar 263 de cărți, un raft, o masă și un scaun, a pus temelia unei biblioteci. De atunci, anii au adunat experiență, oameni și mii de cărți trecute prin mâinile sale. „Câte cărți am citit, nu le mai țin minte… Am citit foarte mult, atât cărți, cât și reviste și periodice”, spune ea.

Drumul ei a continuat la oraș, la Biblioteca Raională din Soroca, unde a activat ani la rând în sala de lectură. A lucrat apoi în secții diferite — de la bibliografie la completarea și dezvoltarea colecțiilor — cunoscând biblioteca din interior, în toate formele ei. Pentru doamna Lucica, biblioteca nu a fost niciodată doar un depozit de cărți.

„Biblioteca trebuie să fie un centru în care poți să te relaxezi, să capeți cunoștințe, să fii informat și să cunoști oameni. Este un loc viu, unde fiecare carte are un drum, iar fiecare cititor — o poveste.”

Munca de bibliotecar, deși adesea nevăzută, este una migăloasă și profundă. Fiecare carte nouă trece prin mâinile ei: este deschisă, răsfoită, înțeleasă și clasificată. Este un proces lung dar plin de sens — pentru că de această muncă depinde întâlnirea potrivită dintre carte și cititor.

În 2025, după ani în care a trecut prin toate etapele profesiei — inclusiv momente în care viața a pus-o în situația de a face un pas înapoi, a devenit șefă a secției de dezvoltare a colecțiilor la Biblioteca Municipală din Soroca.

Pe 2 august, se împlinesc 49 de ani de când doamna Lucica Cebotari trăiește această profesie zi de zi. 49 de ani în care nu doar a lucrat într-o bibliotecă, ci a construit un spațiu de liniște, cunoaștere și întâlnire.

Cu ocazia Zilei Bibliotecarului, îi transmitem cele mai sincere felicitări și mulțumiri pentru tot ceea ce a oferit comunității. Multă sănătate, inspirație și aceeași dragoste pentru carte, care să lumineze în continuare drumul cititorilor!