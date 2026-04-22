Expoziția „Foametea din 1946-1947, mărturii și realități” poate fi vizitată la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca

La Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca a fost deschisă expoziția „Foametea din 1946-1947, mărturii și realități”. Vizitatorii pot vedea documente de arhivă, fotografii și texte care arată una dintre cele mai grele perioade din istoria Moldovei.

Fotografiile expuse provin din localități ale raionului Soroca. Ele arată realitatea trăită de oameni chiar în această zonă. Vizitatorii pot vedea imagini care ilustrează lipsa de hrană, sărăcia și lupta zilnică pentru supraviețuire.

Expoziția explică pe scurt ce s-a întâmplat în anii 1946-1947. Foametea a lovit puternic populația din RSS Moldovenească. Istoricii arată că a fost una dintre cele mai grave crize din regiune. Cel puțin 400 de mii de oameni au suferit de foame. Dintre aceștia, peste 123 de mii au murit. Au fost înregistrate și cazuri de canibalism.

Materialele prezentate arată cauzele tragediei. Vara anului 1946 a fost foarte secetoasă. Recoltele au fost slabe. În același timp, autoritățile au impus cote obligatorii la cereale și alte produse. Țăranii au fost obligați să predea statului grâu, cartofi, carne, lapte și alte alimente. De multe ori, colectările se făceau până nu mai rămânea nimic în gospodării.

Vizitatorii află cum trăiau oamenii în acea perioadă. În sate, lipsa de hrană a dus la sacrificarea animalelor. Mulți copii nu mai mergeau la școală. Oamenii plecau în alte regiuni sau încercau să treacă hotarul în căutare de mâncare. Zilnic, mii de persoane porneau la drum.

Expoziția arată și efectele foametei. Mii de oameni s-au îmbolnăvit de distrofie. Mulți copii au rămas orfani. Au crescut furturile și crimele. Se furau alimente din depozite și cantine. Viața de zi cu zi a devenit o luptă pentru supraviețuire.

În orașe, o parte din populație primea produse pe bază de cartele. Chiar și așa, oamenii stăteau la cozi mari pentru o bucată de pâine. În sate, situația era și mai grea, deoarece accesul la aceste resurse era limitat.

Expoziția de la muzeu aduce în fața publicului fapte clare și documente reale. Ea te ajută să înțelegi prin ce au trecut oamenii în acei ani. Este o lecție despre trecut, dar și un motiv de reflecție asupra valorii vieții și a hranei.