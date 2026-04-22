Lecție publică la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca / GALERIE FOTO

Astăzi, 22 aprilie 2026, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca a avut loc o lecție publică dedicată Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor. Activitatea s-a desfășurat sub genericul „Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor – Răspuns de urgență pentru patrimoniul viu în contexte de conflicte și dezastre”.

Activitatea a adunat specialiști din domeniul muzeal și studenți, cu scopul de a discuta despre importanța protejării patrimoniului cultural în situații de criză.

Lecția publică a fost deschisă de directorul muzeului, Victor Botnari. Acesta a vorbit despre necesitatea protejării valorilor istorice și despre rolul educației în formarea unei atitudini responsabile față de patrimoniul cultural. El a subliniat că obiectele și monumentele istorice reprezintă o parte importantă a identității locale și trebuie protejate indiferent de context.

A urmat Olesea Cebotari, muzeograf, care a prezentat o comunicare tematică despre protejarea patrimoniului cultural în situații de criză. Ea a accentuat rolul comunității și al instituțiilor culturale în păstrarea memoriei colective și în salvarea valorilor istorice în fața riscurilor provocate de conflicte sau dezastre.

Partea practică a activității a fost realizată de studenții Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca, grupa 38, specialitatea Turism. Aceștia au prezentat lucrări despre patrimoniul local, sub îndrumarea profesoarei Victoria Nosov.

Prima grupă a vorbit despre Edificiul „Domnița Ruxanda”, evidențiind importanța sa istorică pentru orașul Soroca. A doua grupă a prezentat tema „Zemstva Sorocii – pilon al dezvoltării locale în trecut”, analizând rolul acestei instituții în evoluția comunității locale.

Activitatea a adus în prim-plan ideea că protejarea patrimoniului nu este doar responsabilitatea specialiștilor, ci și a comunității, inclusiv a tinerilor care învață să cunoască și să respecte istoria locului în care trăiesc.


