Platforma Camerei de Comerț, folosită pentru promovarea unui casino online

Site-ul training.chamber.md, asociat Centrului de Formare Antreprenorială al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a găzduit timp de 49 de zile o pagină de spam SEO despre casino online ilegal, înainte ca materialul să fie eliminat după o raportare civică. Pagina, publicată pe 16 aprilie 2026, promova „real money pokies” pentru piața australiană și a dispărut în câteva ore după ce incidentul a fost semnalat pe 4 iunie 2026.

Conform informațiilor disponibile, URL-ul suspect avea formatul best-real-money-pokies-australia și conținea elemente tipice unui site afiliat de gambling, inclusiv bannere, bonusuri și linkuri către platforme online. Domeniul aparține unei instituții publice care organizează traininguri pentru antreprenori și derulează programe de formare și digitalizare, ceea ce face apariția conținutului neobișnuită și ușor de asociat cu o compromitere web.

După raportare, pagina a fost ștearsă, iar domeniul principal a intrat în mentenanță. Nici Camera de Comerț, nici alte instituții menționate în raport nu au confirmat public primirea sesizării și nu au oferit, la momentul publicării, o explicație despre incident sau despre măsurile de securitate care urmează să fie luate.

Am trimis notificări și către autoritățile competente din Moldova, inclusiv către ASC/NCSC și către platforma MAI de raportare a infracțiunilor cibernetice.

Incidentul apare într-un context în care pe infrastructura digitală a Camerei de Comerț sunt asociate și proiecte susținute de parteneri internaționali, inclusiv inițiative DT4SME finanțate de BMZ și implementate de GIZ. Portalul anticoruptie.md va monitoriza evoluția situației și va reveni cu actualizări în cazul în care Camera de Comerț și Industrie, autoritățile competente sau partenerii internaționali vor oferi explicații publice privind incidentul.