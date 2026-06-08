Din primele date, cel mai probabil, drona prăbușită în raionul Orhai este de proveniență ucraineană

Ministerul Afacerilor Externe se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei, dar, din primele date, cel mai probabil, aceasta este de proveniență ucraineană.

Reamintim că, un aparat de zbor neidentificat, presupus a fi o dronă, s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova, în apropierea satului Lopatna, raionul Orhei. Or, survolarea neautorizată a oricărui obiect de zbor în spațiul aerian al Republicii Moldova sau căderea acestuia pe teritoriul național constituie o amenințare la adresa securității naționale și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului.

Autoritățile moldovenești consideră că, indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. (Foto: simbol)