După numărarea a 100% din buletinele de vot un lucru este cert – partidul lui Nikol Pașinean și-a asigurat majoritatea în parlamentul de la Erevan

Conform datelor oficiale, prezentate de Comisia Electorală Centrală din Armenia (foto) partidul de guvernământ Contractul Civic a acumulat 727.160 de voturi, echivalentul a 49,81% din sufragii, obținând 61 de mandate în Parlament din 105.

Astfel, partidul condus de actualul premier, Nikol Pașinean, a acumulat și-a asigurat majoritatea în legislativ, obținând 727.160 de voturi, echivalentul a 49,81% din sufragii. Pe locul doi s-a situat Blocul Electoral Armenia Puternică, cu 340.062 de voturi (23,29%), ceea ce îi asigură 28 de mandate, iar pe locul trei – Blocului Electoral Armenia, care a obținut 145.097 de voturi, reprezentând 9,94% din total, și va deține 11 mandate. Cinci mandate a câștigat partidul Armenia Prosperă.