Vladimir Plahotniuc: 19 ani de închisoare + 60 de milioane de dolari pentru delapidarea a trei bănci

Astăzi instanța l-a condamnat pe Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare, dar problemele ex-oligarhului nu se termină aici. Or, magistrații au dispus astăzi încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc a sumei de aproximativ 60 de milioane de dolari, care constituie prejudiciul cauzat prin delapidarea celor trei bănci vizate în dosarul „Frauda bancară”, inclusiv o penalitate de întârziere prevăzută de lege.

Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, a declarat că întregul proces s-a desfășurat într-o grabă enormă și cu multiple încălcări ale drepturilor inculpatului și a calificat sentința drept „ilegală” și a anunțat că o va ataca la Curtea de Apel.