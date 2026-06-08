Fumătorii sunt tot mai mult „limitați în drepturi”…

De către
OdN
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  În cadrul Conferinței internaționale privind bolile netransmisibile, care s-a desfășurat la Chișinău experți internaționali și reprezentanți ai societății civile care au discutat (și) despre implementarea legislației naționale, noile prevederi care vor intra în vigoare începând cu 24 iunie 2026, precum și despre importanța protejării tinerilor de influența produselor din tutun și nicotină.
  Astfel, din 24 iunie 2026, consumul produselor de tutun și nicotină va fi interzis inclusiv:
 pe terenurile de sport; în grădinile zoologice; în parcurile acvatice; pe terenurile aferente piscinelor; pe plaje;în pasajele pietonale subterane; în stațiile de transport public și pe terenurile aferente îmbarcării și debarcării pasagerilor.
 Interdicțiile se aplică atât produselor convenționale din tutun, cât și țigaretelor electronice, produselor din tutun încălzit și altor produse conexe care emit aerosoli toxici.

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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