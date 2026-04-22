VOX: 156 de ani de la nașterea lui Lenin: Ce spun sorocenii? / VIDEO

Astăzi, 22 aprilie, se împlinesc 156 de ani de la nașterea lui Vladimir Lenin, una dintre cele mai cunoscute și controversate figuri ale secolului XX.

Lenin, pe numele său real Vladimir Ilici Ulianov, s-a născut în anul 1870 și a devenit liderul Revoluției Ruse din 1917. El a fondat Partidul Bolșevic și a fost primul conducător al Uniunii Sovietice. Ideile sale au stat la baza leninismului, o formă adaptată a marxismului.

În Soroca, am întrebat mai mulți locuitori ce părere au despre Lenin. Răspunsurile au fost diferite. Unii își amintesc de perioada sovietică și privesc figura lui Lenin prin acea experiență. Alții văd în el un simbol al unui regim dur și spun că astfel de monumente nu își mai au locul în prezent.

Regimul pe care l-a instaurat a fost unul autoritar. A inclus naționalizări și măsuri dure împotriva oponenților politici. Din acest motiv, imaginea sa rămâne și astăzi una discutată. Unii îl consideră un lider important, alții îl critică pentru consecințele regimului său.

Și în municipiul Soroca a existat un monument dedicat lui Lenin. Acesta a fost amplasat în perioada sovietică, într-o zonă centrală a orașului, lângă Primărie și Consiliul Raional. După anul 1991, când Republica Moldova și-a declarat independența, multe monumente sovietice au fost înlăturate. În locul lor au apărut monumente dedicate unor figuri istorice naționale, cum este Ștefan cel Mare.

În ciuda rolului său controversat, Lenin rămâne una dintre cele mai influente personalități din istoria modernă, contribuind decisiv la modelarea secolului XX.