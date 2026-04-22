În dosarul „Frauda bancară”, Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare

 Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani au prununțat sentința – Vlad Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare (deși procurorii au solicitat inițial o pedeapsă de 25 de ani)  în dosarul „Frauda bancară”.

Această sentință poate fi atacată la Curtea de Apel… Vă reamintim că, pe lângă dosarul „Frauda bancară”, Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru fals în acte. Procesul penal pe acest caz a fost inițiat recent în baza actelor ridicate de anchetatorii eleni din casa pe care ex-liderul democraților o închiria la Atena, Grecia. Documentele arată că acesta ar fi folosit identități multiple, fiind depistate în total 18 acte false.

 


