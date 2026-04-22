Scandalul de corupție din poliție lasă IP Botanica fără conducere

Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că a fost dispusă suspendarea din funcție a conducerii Inspectoratului de Poliție Botanica, dar și a persoanelor vizate în dosarul de corupție. Reacție urmează după ce ofițerii CNA au desfășurat peste 30 percheziții în mai multe locații din municipiul Chișinău, inclusiv în birourile de serviciu ale unor angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica, scrie anticoruptie.md. Un șef de secție și 5 angajați ai IP Botanica au fost reținuți și plasați în izolator pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupere pasivă și corupere activă comise în circumstanțe agravante.

„Acțiunile de urmărire penală au vizat fapte de pretindere și primire sistematică a mijloacelor financiare, în sume cuprinse între 3000 și 10 000 de dolari, atât în numerar cât și în monedă virtuală, iar mitele parveneau de la persoane implicate în consum și trafic ilicit de droguri”, se arată într-un comunicat CNA.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a comentat scandalul de corupție din poliție și a răspuns dacă va fi sau nu demis șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu.

„Sunt niște procese care se examinează și se investighează. Nu cred că la orice incident trebuie solicitată demisia domnului conducător. Acționăm în conformitate cu legea și cu procedurile care sunt stabilite”, a răspuns ministra.